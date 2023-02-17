روسيا: الناتو متورط لأقصى حد في النزاع بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، تصرفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاستفزازية، مؤكدة أنه متورط إلى أقصى حد في النزاع بأوكرانيا.

اقرأ أيضًا.. أوكرانيا تدعو سكان باخموت إلى إخلاء المدينة

ويأتي ذلك بعد أن حذر الناتو من مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، وسط تأكيد استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا خلال حربها ضد الروس.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفا في النزاع (بأوكرانيا).. تورط (دول الناتو) في أقصى حدوده، ونشاط (هذه الدول) استفزازي لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قد قال يوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعليا إلى الصراع، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

وقال شويغو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.

أتت التصريحات الروسية في الوقت الذي حذر الأمين العام لحلف

شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الخميس، من مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، مؤكدا أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع موسكو تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

وقال في مقابلة "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: