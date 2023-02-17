أوكرانيا تدعو سكان باخموت إلى إخلاء المدينة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، السكان المدنيين إلى إخلاء مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، ويأتي ذلك مع تصاعد الهجمات الروسية على المدينة منذ أسابيع من أجل السيطرة عليها.

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وناشدت فيريشوك في تدوينة عبر قناتها على تليجرام جميع المدنيين الذين ما زالوا في باخموت إلى الإخلاء على الفور، موضحة أن 6 آلاف مدني ما زالوا في المدينة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

جاء هذا التحذير بعدما تمكنت القوات الروسية في وقت سابق من تطويق باخموت، التي يجري القتال فيها ضد القوات الأوكرانية منذ أسابيع من أجل السيطرة عليها، عبر ثلاثة محاور.

فيما أشار دينيس بوشلين، القائم بالأعمال في إقليم "دونيتسك" الموالي لموسكو، إلى أن القوات الروسية تعمل بشكل منهجي على قطع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية.

فيما توقع قائد مجموعة فاغنر

المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين أمس الخميس السيطرة على باخموت، مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا، في "مارس المقبل أو أبريل، عازيا البطء إلى "البيروقراطية العسكرية".

ومنذ أسابيع تكثف موسكو ضرباتها على باخموت الاستراتيجية، قبيل أيام من طي الحرب التي اندلعت بين الطرفين في 24 فبراير 2022، عامها الأول وقبل هجوم فتاك متوقع أوائل الربيع.

في حين يتوقع أن يسلم الغرب كييف في الأسابيع المقبلة دبابات حديثة ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى وهي أسلحة قد تزيد من مشاكل الجيش الروسي، وتساعد الأوكران على صد هجومه.

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