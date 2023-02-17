الأفضل منح جائزة نوبل لمن ينجح في إقامة دولة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الجمعة، إنه من الأفضل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطين.

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ويأتي ذلك ردًا على نائبة وزير الخارجية الأمريكي،فيكتوريا نولاند، ووعدها لنتنياهو بجائزة نوبل للسلام إذا ما أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات من أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في منشور بقناتها الرسمية على تطبيق تليجرام :"فيكتوريا، الأفضل (منح جائزة نوبل) لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أم أن ذلك غير واقعي بالمرة؟ ربما لهذا الربيع مثل هذا التأثير على ساكني البيت الأبيض؟" مضيفة "بالمناسبة، لم أكن أعرف أن نولاند هي من تتخذ قرارات لجنة نوبل".

وفي وقت سابق من اليوم أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أنّ تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، يعتبر اعترافًا واضحًا بتورّط واشنطن في الصراع.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن إيغور جيرينكو إنّ "التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في 16 فبراير حول دعم القوات المسلحة الأوكرانية في شنّ ضربات على شبه جزيرة القرم، هي تأكيد واضح لموقف روسيا بشأن التدخل المباشر للولايات المتحدة في الصراع".

وأضاف: "المسؤول اعترف بأنّ الإدارة تحث نظام كييف على مهاجمة بلادنا"، مشيرًا

إلى أنّ "الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة، فقد تشرف الولايات المتحدة على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية".

وأشار المتحدث إلى "أنهم يختارون الهدف معًا (بالتنسيق بين كييف وواشنطن)، وهذا ما يعترف به خبراء أميركيون بشكل صريح"، ولفت إلى أنّ "تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، بمثابة التحريض على "مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك".

وكانت نولاند قد أعلنت دعم الولايات المتحدة الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وقالت إنّ "هذه أهداف مشروعة، أوكرانيا تهاجمها ونحن ندعمها" في إشارة إلى المنشآت العسكرية الروسية في القرم.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، قد أكدّ أنّ قرار وزارة الدفاع الأميركية تدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي من طراز باتريوت "يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا".

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