شكرا لقرائتكم خبر عن ماونت يخون تشيلسي ويقرر الرحيل إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي قريب للغاية من فقدان واحدًا من أهم أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، تفيد اقتراب رحيل لاعب الوسط الإنجليزي ماسون ماونت عن صفوف تشيلسي، بعد الخلاف الأخير الذي دار بينه وبين إدارة الفريق بسبب تجديد العقد.

ماونت يقرر الرحيل عن تشيلسي

وقرر ماونت الرحيل عندي البلوز بشكل نهائي بعد العرض الأخير الذي قدمته الإدارة لتجديد عقده، حيث شعر اللاعب بعدم تقديره، ووجوده لا قيمة له.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الإنجليزي مع تشيلسي في صيف 2024 القادم، وفي حال إصرار اللاعب على الرحيل من المؤكد أن يرحل في يوليو القادم.

أبرز الأندية المهتمة بخدمات ماونت

وكشف تقرير صحفي من جانب "ESPN" اليوم الجمعة عن أبرز الأندية المهتمة بخدمات لاعب وسط البلوز، وأبرزهم" ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد".

أرقام ماسون ماونت مع تشيلسي 2022/2023

وفي ذات السياق شارك نجم تشيلسي بقميص البلوز منذ انطلاق الموسم الجاري 2022/2023 في 27 مباراة، ناجحًا في تسجيل ثلاثة أهداف، والمساهمة في هدفين آخرين.