شكرا لقرائتكم خبر عن منتهزًا فضيحة برشلونة التحكيمية.. تين هاج يؤكد: التحكيم أثر على اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل مانشستر يونايتد أمام برشلونة مساء أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي في الكامب نو، بواقع هدفين لكل فريق.

وعلق تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر على تحكيم أمس، مشيرًا إلى غضبه الشديد من القرارات التحكيمية خلال أحداث اللقاء.

تين هاج يعلق على تحكيم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

قال المدرب الهولندي: "كان للحكم تأثير كبير على هذه المباراة. كان هناك خطأ واضح لمصلحة راشفورد تليها بطاقة حمراء. لا يمكن للحكام ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وأضاف: "عندما تواجه الرقم واحد في إسبانيا خارج ملعبنا وكنا نحن المسيطرين. أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أربعة أهداف على الأقل".

وتابع: "يمرُ ماركوس راشفورد بمستوى عظيم. لكن كامل الفريق أبلى بلاءً حسنًا لقد كان المستوى رائعًا".

وواصل: "أبلى فيجورست بلاء حسنًا في مركزه اليوم. هذا أمر يمنحنا التنوع".