من مسجد بتكساس.. لص يسرق التبرعات الاغاثية لزلزال تركيا وسوريا

بغداد - ياسين صفوان - ورصدت كاميرات المراقبة، رجل ينزل من سيارة بيضاء حاملا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.

وأوضح الكاميرات، ان "الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدى كمامة وسترة أخفت ملامحه.