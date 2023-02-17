انت الان تتابع خبر ديلي ميل تنشر صوراً قريبة لحطام سفينة "تيتانيك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الصور أول اقتراب بشري للسفينة الضخمة منذ غرقها في العام 1912.



وكان الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص اقترب من حطام السفينة في تموز/يوليو 1986، واستقر على سطح السفينة الذين كان استضاف العديد من الركاب الذين كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة قبل 111 عامًا. وكان الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص اقترب من حطام السفينة في تموز/يوليو 1986، واستقر على سطح السفينة الذين كان استضاف العديد من الركاب الذين كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة قبل 111 عامًا. وتم تصوير مقطع الفيديو الخاص بالسفينة المنكوبة على عمق 12400 قدم تحت شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، في لقطات تبلغ مدتها أكثر من 80 دقيقة. وكان روبرت بالارد، قائد المهمة اندهش من الحجم الضخم لسفينة "تيتانيك" والتي بدت وكأنها جدار ضخم.



وقال بالارد في بيان: "أول شيء رأيته يخرج من الظلمة كان هذا الجدار، هذا الجدار العملاق المصنوع من الفولاذ المُثبت على ارتفاع أكثر من 100 قدم فوقنا". وقال بالارد في بيان: "أول شيء رأيته يخرج من الظلمة كان هذا الجدار، هذا الجدار العملاق المصنوع من الفولاذ المُثبت على ارتفاع أكثر من 100 قدم فوقنا". وأضاف أنه "لم ير بقايا بشرية أو عظاما متبقية على الحطام أو حوله، لكنه رأى أحذية، بما في ذلك حذاء لأم وطفل"، مشيرًا أن المنظر بدا وكأنه شواهد قبور تشير إلى المكان الذي لقى فيه بعض الأشخاص حتفهم في قاع المحيط. وتابع: "كان الأمر كما لو كان هؤلاء الأشخاص ينظرون إلينا، كان الأمر مؤلمًا للغاية، بعد غرق تيتانيك، توفي أولئك الأشخاص الذين غرقوا في المياه لعدم وجود سترات نجاة؛ بسبب انخفاض حرارة الجسم". ويأتي الكشف عن هذه اللقطات مع إعادة طرح المخرج جيمس كاميرون لفيلم "تيتانيك" بمناسبة الذكرى الـ25 على عرضه الأول. وقال كاميرون في بيان: "بعد أكثر من قرن من غرق تيتانيك، لا تزال القصص البشرية المتجسدة في السفينة العظيمة تتردد، مثل الكثيرين، شعرت بالذهول عندما غامر الغواصون بالاقتراب من الحطام".



وأضاف أن معهد "وودز هول" لدراسة المحيطات يساعد من خلال إصدار هذه اللقطات في سرد جزء مهم من قصة تمتد عبر الأجيال. وأضاف أن معهد "وودز هول" لدراسة المحيطات يساعد من خلال إصدار هذه اللقطات في سرد جزء مهم من قصة تمتد عبر الأجيال. وكانت "تيتانيك" انطلقت في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون، إنجلترا إلى نيويورك، واصطدمت السفينة العملاقة بجبل جليدي، وانقسمت إلى نصفين وغرقت في القاع، ما أسفر عن مصرع 1517 شخصًا من 2224 راكبًا وطاقمًا على متنها.