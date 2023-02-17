شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب جلساته لممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وفي إطار حرصه على دعم وتنمية وتنشيط قطاع السياحة والقائمين عليه، وافق مجلس النواب في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ووافق المجلس على (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن التنقيب عن البترول واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (531) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو اسكندرية أبو قير لتحسين جودة المواصلات وتطوير منظومة النقل الجماعي، وأحال (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وفي إطار دوره الرقابي وجه مجلس النواب نحو (136) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فيما يخص قطاع وزارته.

وفي كلمته أمام "المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية" أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية وضعت تحقيق الأمن الغذائي نُصب أعينها كأولوية قصوى عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية وهو ما انعكس إيجابياً على تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.