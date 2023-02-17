انت الان تتابع خبر الصين: تايوان شأن داخلي لنا وعلى الولايات المتحدة عدم التدخل بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هذه التعليقات في مؤتمر صحفي دوري عندما سُئلت عن تصريحات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، التي قال فيها إنه لا ينبغي الاستهانة بتطلعات الزعيم الصيني تجاه تايوان، بالرغم من احتمالية أن يكون تعثُر أداء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد جعله يتبنى اتجاها رصينا وواقعيا.وأوضحت ماو أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وتعد مسألة تايوان شأنا داخليا صينيا بحتا"، لافتة إلى أن مسألة تايوان وقضية أوكرانيا مختلفتان في الطبيعة، ولا تمكن المقارنة بينهما على الإطلاق.

ولفتت ماو إلى أن حل مسألة تايوان أمر متروك للصينيين، ويجب تقريره من الصينيين أنفسهم.

وتابعت قائلة إنه "يتعين على الجانب الأمريكي الالتزام بصدق بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتزام الزعماء الأمريكيين بشأن عدم دعم ما يسمى 'استقلال تايوان'، والكف عن جميع أشكال التفاعل الرسمي والتواصل العسكري مع تايوان، والتوقف عن التدخل في مسألة تايوان، والتخلي عن خلق عوامل جديدة قد تؤدي إلى خلق التوترات في مضيق تايوان".