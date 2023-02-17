شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صادم من الخليفي على إنتقال مبابي إلى تشيلسي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية أن الجلسة التى تم عقدها مؤخرًا بين الخليفي مالك باريس سان جيرمان، وتود بيولي مالك فريق تشيلسي، شهدت الحديث عن مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بخلاف الإتفاق المبدئي الذي حدث بين الثنائي فى إنتقال نيمار إلى البلوز.

وأفادت التقارير أن الخليفي رفض بشكل قاطع رحيل مبابي إلى تشيلسي فى الصيف لحاجة الفريق إلى جهوده، خاصة بعد موقف ميسي الأخير عن رغبته من عدم تجديد تعاقد، الشئ الذي يحتم بقاء كيليان داخل صفوف باريس.

حيث يري الخليفي أنه ليس من المنطقي أن يسمح برحيل الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي فى مريكاتو واحد، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على استقرار الفريق ويقلل من منافسته بصورة كبيرة.

فى الوقت الذي ينال فيه مبابي على ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة كيرستوف جالتييه، بخلاف أداءه الجيد فى جميع المباريات الكبري، الشئ الذي ظهر واضحا فى مباراة البايرن الأخيرة عقب نزوله كبديل.



عرض خرافي من تشيلسي لأجل مبابي

وأكدت بعض المصادر القريبة من تشيلسي أن مسئولي البلوز أبدوا رغبتهم الكبيرة فى التعاقد مع مبابي بمقابل مادي للصفقة يقارب إلى 300 مليون يورو، وعلى الرغم من العرض الخرافي، إلا أن مسئولي باريس أعلنوا تمسكهم باللاعب فى الفترة الحالية، لرغبتهم فى التتويج بدوري الأبطال.

يأتي ذلك فى الوقت التى أشارت فيه بعض التقارير أن العلاقة بين مسئولي الفريقين أصبحت جيدة للغاية، خاصة بعد صفقة زياش والتى فشلت بسبب قوانين الدوري الفرنسي، ومن ثم قد نشهد رحيل أكثر من لاعب داخل البلوز إلى باريس فى الصيف، ضمن صفقة نيمار.