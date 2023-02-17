ثلاث حالات مرضية وثلاثة عقاقير.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

في تقرير طبي نشره البيت الأبيض أمس الخميس، أكد الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس البالغ عمره 80 عاما، والمتوقع إعلان ترشحه لولاية ثانية، يتمتع "بصحة جيدة" و"بالنشاط" و"قادر" على أداء واجباته.

وقال الطبيب كيفن أوكونور، في تقريره، إن بايدن "لا يزال يتمتع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاما، وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف "أوكونور"، الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات، أنه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصا "فحص عصبي مفصّل للغاية".

ووفقاً للتقرير، فقد أزيل من صدر الرئيس بايدن "ورم" جلدي سيتم إخضاعه لفحص مخبري للتحقق مما إذا كان حميدا أو خبيثا.

كما أكد الطبيب في تقريره أن الرئيس جو بايدن، وهو الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، لا يعاني سوى من 3 حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بثلاثة عقاقير بناء على وصفات طبية.

وأوضح ان هذه الحالات الثلاث هي: "الرجفان الأذيني غير الصمامي"، وهي حالة قلبية "مستقرة" بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتمّ تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.

وأشار التقرير إلى أن الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في نوفمبر 2021، أظهر أن الرئيس يعاني من عارضين صحّيين هما تصلب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وكلا هاتين الحالتين "مستقرة".