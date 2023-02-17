شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي برشلونة يغيب عن مواجهة الإياب أمام اليونايتد.. ضربة موجعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي أمس، في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

حيث تأكد غياب جافي، نجم وسط برشلونة، عن مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن ثن سيندرج اللاعب تحت قائمة غيابات الفريق المؤثرة.

هذا وقد تأكد غياب كلا من ديمبلي وبيدري عن مباراة الإياب أمام الشياطين الحمر بشكل كبير، حيث ما زال النجم الفرنسي يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة، والتى لن تكون قبل نهاية الشهر الجاري.

فى حين أن بيدري سيغيب لفترة لن تقل عن أسبوعين، وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، والتى أعلنت مباشرة عن حجم إصابة اللاعب، عقب خروجه من شوط المباراة الثاني أمام اليونايتد فى مواجهة الليلة.



تشافي في مأزق بسبب الإصابات

وأصبح تشافي فى موقف لا يحسد عليه، بعدما تعرض ثلاثي من أفضل لاعبي الشق الهجومي فى برشلونة هذا الموسم للإصابة، بجانب أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن مطمئنة، مما يعطي مؤشرات سيئة عن توديع برشلونة الدوري الأوروبي من هذا الدور المبكر.



موعد مباراة الإياب بين برشلونة واليونايتد

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برشلونة يوم الخميس القادم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.