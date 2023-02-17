السودان.. دمج الدعم السريع شرط استمرار الجيش بالاتفاق الإطاري

ياسر رشاد - القاهرة - رهن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، استمرار القوات المسلحة في اتفاق وقعه مع القوى المدنية في الخامس من ديسمبر 2022 بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وفق سكاي نيوز.

وقال البرهان في خطاب أمام حشد شعبي بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل شمال الخرطوم: "إذا كان هناك حديث واضح عن دمج الدعم السريع والحركات

المسلحة في القوات المسلحة سنمضي في الاتفاق الإطاري".

وتابع: "أي كلام غير هذا لن يكون مقبولا لنا".

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري، على توحيد القوات المسلحة في السودان في جيش مهني واحد.

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