طبيب جو بايدن بعد إزالة ورم جلدي: يتمتع بصحة جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الطبيب الخاص لجو بايدن أن الرئيس الأمريكي صاحب الـ80 عاما، الذي يتوقع أن يعلن الترشح لولاية ثانية، "يتمتع بصحة جيدة وبنشاط وقادر على أداء واجباته"، معلنا "إزالة ورم جلدي" من صدره، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقرير طبي نشره البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن لا يزال يتمتع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاما وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في

ذلك مهامه كرئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات، أنه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها خصوصا "فحص عصبي مفصل للغاية".

للمزيد من الأخبار طالع alwafd news