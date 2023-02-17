حبس الفنانة أحلام اليمني بليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الليبية في الحكومة المكلفة من البرلمان، القبض على الفنانة أحلام اليمني وصانعة المحتوى حنين العبدلي في مدينة بنغازي وإيداعهما السجن، بتهمة ارتكابهما "جرائم إلكترونية مخلة بالشرف"، وفق العربية نت.

وقالت في بيان، إنه تم إيداع أحلام اليمني وحنين العبدلي بسجن النساء عقب نشرهما محتوى خادشا للحياء ومسيئا للمرأة الليبية.

كما نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطفهما، مشيرا إلى أن هذه الأخبار

"عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاستقرار الأمني".

وحذرت كل من تسوّل له نفسه العبث وارتكاب مثل هذه الأفعال من أنه سيلقى خلف القضبان، متوعدة بتقديم المخالفين للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون استثناء، ومشددا على أن القانون فوق الجميع.

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