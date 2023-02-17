شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تُضيئ ظلام أوكرانيا بـ36 صاروخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حولت روسيا ظلام أوكرانيا خلال الليلة البارحة إلى نهار، عبر إطلاق 36 صاروخا استهدفت البنية التحتية في أنحاء البلاد.

ومن بين الصواريخ التي أطلق الجيش الروسي خلال الليل في الشمال والغرب الأوكراني وفي منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد صواريخ كروز، وفقا لما أفاد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر قناته الإخبارية على منصة تليجرام.

وبينما أعلن اعتراض الجيش الأوكراني ستة عشر صاروخا أوضح المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي بدأ بشكل متزايد في استخدام صواريخ وهمية لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية المتطورة، حسب تعبيره.

وأسفر القصف -وفقا للسلطات الأوكرانية- عن مقتل امرأة عمرها 79 عاما في بافلوهراد بمنطقة دنيبروبتروفسك، فيما أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وتعرض خمسون منزلا ومنشأة صناعية واحدة لأضرار.

وتوجهت ثلاثة صواريخ إلى منشأة بنية تحتية وٌصفت بالحيوية للغاية في منطقة لفيف بغربي أوكرانيا، فيما وردت أنباء عن استهداف مناطق أخرى بالقرب من كريمنشوك وكروبيفنيتسكي بمنطقتي بولتافا وكيروفوهراد وسط البلاد.

وتتخوف السلطات الأوكرانية حاليا من زيادة الهجمات خلال الأسبوع القادم، الذي يتزامن مع احتفال روسيا بـ "يوم المدافع عن أرض الآباء" يوم الخميس، والذكرى الأولى للعملية العسكرية بأوكرانيا في اليوم الموالي.