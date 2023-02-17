شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: سنسقط أي أجسام طائرة تهدد حياة شعبنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإسقاط أي أجسام طائرة تهدد حياة الشعب الأمريكي.

كلمات بايدن التحذيرية حملها خطابه، اليوم الخميس، حول استجابة الولايات المتحدة مع منطاد التجسس الصيني.

وقال الرئيس الأمريكي: "رصدنا خلال الفترة الماضية عددا من الأجسام المجهولة في بعض المناطق بالعالم".

وأضاف: "الجيش يراقب عن كثب الأجواء الأمريكية منذ إسقاط المنطاد الصيني".

وتابع: "أجهزة الاستخبارات أكدت أن الأجسام المجهولة عبارة عن مناطيد لشركات خاصة ومراكز بحثية خاصة بدراسة أحوال الطقس".

ومضى في كلمته: "سأشارك مع الكونجرس التفاصيل السرية بشأن الأجسام المجهولة فور انتهاء التحقيقات".

ورغم ذلك، توقع الرئيس الأمريكي إجراء مباحثات مع نظيره الصيني، قائلا: "لن نعتذر لبكين عن إسقاط المنطاد".