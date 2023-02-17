السعودية تحتضن منتدى دوليًا للترفيه بداية مارس

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المنتدى الدولي للترفيه في الرياض، للمرة الأولى بالشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمة IAAPA خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس القادم، وفق روسيا اليوم.

المنتدى يشكل أكبر تجمع لصناع الترفيه من الخبراء والمختصين حول العالم حيث يتضمن جلسات حوارية بحضور متحدثين وخبراء عالميين.

وسيتضمن معرضا مصاحبا لشركات عالمية ويتيح فرصا فريدة لتبادل الخبرات مع أكبر المستثمرين الدوليين في الترفيه وجولات ميدانية في أكبر المدن الترفيهية بالمملكة.

وسيصاحب المنتدى أيضا برنامج مخصص للتطوير المهني يقدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية "IAM" التابع للمنظمة، بهدف تبادل أفضل ممارسات المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم، فضلا عن مجموعة من الفرص للتواصل مع

الخبراء للتعلم منهم، ومجموعة من الرحلات الميدانية إلى بوليفارد رياض سيتي، وبوليفارد وورلد.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الدولي للترفيهوالذي تشارك فيه منظمة "إيابا" لأول مرة في الشرق الأوسط منذ انطلاقها في عام 1918،، يهدف لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى تعظيم أداء المبادرات، ومعرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه، ودعم استراتيجياته من خلال التأهيل اللازم لقيادات فعالياته وبرامجه.

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