شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد مرور 260 ساعة على الزلزال.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في أنطاكية التركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنقذت الفرق الموجودة في مدينة أنطاكية التركية، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، طفلا من تحت الأنقاض بعد مرور 11 يوما على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

ووفقًا لوكالة الأناضول فإن الطفل يبلغ من العمر 12 عامًا ويُدعى عثمان حلبية، وتم إنقاذه وانتشاله من تحت الأنقاض بعد قضائه 260 ساعة تحت أنقاض منزله في أنطاكية بولاية هطاي جنوب تركيا.

ويعتبر هذا الطفل الناجي الثالث الذي تم انتشاله خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تم انتشال فتاة شابة وسيدة، الخميس، في ولاية كهرمان مرعش التركية.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض الهائلة في بعض المناطق التركية في محاولة لانتشال أحياء رغم تضاؤل الفرص في العثور على ناجين.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم الإثنين الأسبوع الماضي، تبعه زلزال آخر، والكثير من الهزات الارتدادية، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وأسفر عن انهيار أعداد هائلة من الأبنية ووفاة قرابة 41 ألف شخص في البلدين حتى اللحظة.

وضربت هزة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الخميس ولاية هطاي، وفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد".

وشعر سكان عدة محافظات سورية بالزلزال، حيث ذكر المركز الوطني للزلازل في بيان بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إدلب، وهزة أخرى وقعت بعدها بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).