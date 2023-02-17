آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البيت الأبيض، بوصفه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، بعد معركة طويلة تمثلت في رفض سلفه "ترامب"، لنتائج الانتخابات وتقديمه لعدد من الطعون القانونية فيها، وفي هذا السياق، كشفت الفحوصات الطبية الروتينية أن بايدن يتمتع بـ "الصحة الجيدة والنشاط"، واعتبره الطبيب المُختص بأنه "لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".

ووفقًا لـ "فرانس برس"، كان بايدن قد توجه إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية، وفي النتائج وبعد زيارة استمرت 5 ساعات أو أطول، أبلغ الطبيب بهذه النتائج الإيجابية.

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يُشار إلى أن هذا الفحص يعتبر روتينيًا ويخضع له أكبر رئيس سنًا في التاريخ

الأمريكي، الذي يُخطط لإطلاق حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وكان الرئيس "بايدن"، البالغ من العُمر 80 عامًا، خضع لفحص طبي روتيني آخر مرة في نوفمبر 2021.

يُذكر أن الكثيرين، وبينهم ديمقراطيين، عبروا عن تحفظات بشأن سعي بايدن للترشح إلى ولاية رئاسية ثانية في العام 2024.

من ناحية أخرى، نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجود أي دليل على أن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء أمريكا وكندا مُؤخرًا مُتعلقة بالأنشطة الصينية، ورجح أنها تابعة لجهات أخرى.