تصريحات مُثيرة للرئيس الأمريكي حول الأجسام الطائرة المجهولة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود أي دليل على أن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء أمريكا وكندا مُؤخرًا مُتعلقة بالأنشطة الصينية، ورجح أنها تابعة لجهات أخرى، فى ظل تزايد الحديث حول الأجسام الطائرة المجهولة فوق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وإسقاط الطائرات المُقاتلة.

ووفقًا لـ "قناة روسيا اليوم"، قال بايدن في كلمة له، اليوم الخميس: "إن القوات الأمريكية أسقطت 3 أجسام طائرة في الأجواء الأمريكية والكندية خلال العطلة الأسبوعية الماضية، وأن ذلك تم بأمر منه وبالتعاون مع الجانب الكندي".

اقرأ أيضًا: صراع شرس بين بايدن وترامب في الانتخابات الأمريكية

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لا نعلم بعد ما هى تلك الأجسام الثلاثة، ولكن لا يُوجد أي شيء حاليًا يُفترض أنها على علاقة ببرنامج الصين للمناطيد أو أنها أجهزة تجسس لأية دولة أخرى".

وأشار بايدن إلى أن الأجسام الثلاثة "تابعة لشركات خاصة على الأرجح، أو مؤسسات الاستجمام أو الأبحاث".

وأكد بايدن أنه سيصدر أمرًا بإسقاط أي جسم في الأجواء الأمريكية في حال كان يُمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وبشأن الصين قال بايدن: "إن الولايات المتحدة

تسعى للمُنافسة مع الصين، وليس للمواجهة، وأنه سيبقى على اتصال بالرئيس الصيني شي جين بينج"، مُضيفًا أنه سيُجري حديثًا مع الرئيس شي قريبًا، لكنه أكد: "لن يُقدم أي اعتذارات عن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني في وقت سابق".

يُذكر أن الولايات المتحدة رصدت منطادًا صينيًا فوق أراضيها في أواخر يناير الماضي، وتم إسقاطه يوم 4 فبراير، مما أثار توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، بما في ذلك تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للصين.

وفي وقت لاحق، رصدت الولايات المتحدة المزيد من الأجسام الطائرة في أجوائها وأعلنت إسقاط 3 أجسام.

يُذكر أن القوات الأمريكية أسقطت جسمًا طائرًا حلق على علو مُرتفع فوق ولاية ألاسكا، "إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي".