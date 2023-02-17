ولي العهد السعودى يصدر قرارا بتعيين "البنيان" رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني قراراً بتعيين يوسف بن عبدالله البنيان رئيساً لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويشغل "البنيان" منصب وزير التعليم حالياً وقد شغل سابقاً عدة مناصب منها: نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والرئيس التنفيذي لها، ونائب الرئيس التنفيذي للمالية، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات، إلى جانب عضويته في العديد من مجالس الإدارات في عدد من الشركات والهيئات واللجان.

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يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم وصدر نظامه بموجب مرسوم ملكي كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.