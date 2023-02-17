بعد أيام من الزلزال المدمر.. هزتان أرضيتان جديدتان تضربان تركيا وسوريا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المركزي الوطني للزلازل في سوريا، الخميس، عن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة بالتوقيت المحلي يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 ريختر تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس رختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.