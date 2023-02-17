شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار منوطة بنشر قائمة الشركات المستفيدة من الحوافز سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قانون الاستثمار، أن هيئة الاستثمار منوطة بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى القانون سنويا، فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكى الشركة.

ووفقا للقانون تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة بموجب أحكام القانون فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وتلتزم الشركات، بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم، وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.