شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من تشافي عقب تعادل برشلونة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، على تعادل الفريق أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت منذ قليل، مباراة برشلونة أمام نظيره مانشستر يونايتد، بتعادل الفريق بهدفين لكل فريق، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 منبطولةالدوري الأوروبي.

وقال تشافي عقب اللقاء: لقد سيطرنا في العديد من مراحل المباراة، كانت هناك فرص لكلا الفريقين، صحيح أنهم يدافعون بشكل جيد،ويعقدونك، لكننا أيضًا تنافسنا بشكل جيد، ضد فريق متميز، الضغط العالي والضغط بعد التأخر في النتيجة كان جيدا، كان لدينا شعورأننا قادرون على تسجيل هدف الفوز.

وأردف عن غضب رافينها: أنا أفهم ذلك، أعتقد أنه من الجيد جدًا أن يغضب، لكني أفعل ذلك لصالح الفريق، لقد جاء لي واعتذر بعد تصرفه،لكن ليس عليه أن يعتذر، أنا أحب هذا الموقف.

وأكمل عن وجود ركلة جزاء على فريد لاعب مانشستر يونايتد: قلت للحكم إنها ركلة جزاء، واضح جدا، لم تكن يده في وضع طبيعي، فقدأخبرني الحكم أنها كانت كذلك، لكن الأمر واضح جدًا بالنسبة لي.

وختم عن إصابة بيدري: لقد شعر بعدم ارتياح في العضلة الأمامية الرباعية، لدينا بدائل، لدينا فرينكي دي يونج وسيرجي روبرتو وبابلو،لدينا بدائل يمكن أن تضيف الكثير لنا، إنها خسارة كبيرة للغاية، لكننا سنحاول ألا نظهرها، وكذلك سيعود سيرجيو بوسكيتس.