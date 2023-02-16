شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تين هاج عقب تعادل مانشستر يونايتد أمام برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تعادل فريقه أمام نظيره برشلونة، في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره برشلونة، بتعادل الفريق بهدفين لكل فريق، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولةالدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في تصريحات لـ "BT sport": أعتقد أننا فرضنا أسلوبنا على المباراة، باستثناء 15 دقيقة ربما في الشوط الأول، واجهنابعض الصعوبات، لكن في البقية كنا نسير المباراة وكان لدينا الكثير من الفرص.

وأشار: شعرت بخيبة أمل بعض الشيء في الشوط الأول كانت 0-0 لأننا كان يجب أن نسجل من الفرص التي صنعناها، لكنني أعتقد أنهاكانت مباراة رائعة.

وأكمل: فريقان مهاجمان، أعتقد أنها كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا، بل أكثر من ذلك، لذلك أنا حقًا استمتعت بالمباراة، في النهايةانتهت بنتيجة 2-2، وعلينا أن ننهيها في أولد ترافورد.

وأردف: لدينا الكثير من الشخصية والتصميم في هذا الفريق، الإيمان بأنه كان علينا تسجيل الهدف الأول ومعنى الهدف الأول مهم جدًاوهذا ما لم نفعله، قلبنا الطاولة حين تراجعنا في النتيجة.

وتابع: أعتقد أيضًا أن الحكم كان له تأثير كبير في هذه المباراة، أعتقد أنه كان خطأ واضح لصالح راشفورد، يمكنك مناقشة ما إذا كانت فيمنطقة الجزاء لدينا، وكان يجب منح بطاقة حمراء (إشارة لكوندي) لأنها كانت لعبة واحد ضد واحد أمام حارس المرمى.

واستكمل: إنه تأثير كبير، ليس فقط في هذه المباراة ولكن في هذه الجولة، ولا يمكن للحكام ارتكاب مثل هذه الأخطاء.

وأشار: بالطبع سأشيد بـ راشفورد بالتأكيد لأنه في حالة جيدة، لكن الفريق بأكمله قدم أداءً جيدًا، أعتقد أنه كان أداء فريقًا جيدًا حقًا، كانلدينا الكثير من الفرص وكان يجب أن نفوز في هذه المباراة.

وختم عن مباراة الإياب: إذا كانت المباراة على هذا النحو، يمكنني أن أتخيل أن الجميع سيرغب في مشاهدتها.