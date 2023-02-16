شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني تحرك لحسم الاتفاق مع نجم مانشستر سيتي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن مسئولي برشلونة تقابلوا مع وكيل أعمال الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي اليوم الخميس، للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت ماركا عن الصحفي جيرارد روميرو، أن إلهان جوندوجان عم ووكيل اللاعب الألماني، تواجد في برشلونة صباح اليوم.

وتابعت: "ناقش مسئولو البلوجرانا مع وكيل جوندوجان، وضعية اللاعب، بحضور ماتيو أليماني وجوردي كرويف وإنريك ماسيب وفرانك كاربو".

وانضم إلكاي جوندوجان، البالغ من العمر 32 عاما إلى مانشستر سيتي في 2016، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن إلهان جوندوجان هو وكيل أعمال اللاعب أندرياس كريستينسين، والذي انضم لصفوف برشلونة قادما من تشيلسي، الصيف الماضي.