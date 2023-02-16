صراع شرس بين بايدن وترامب في الانتخابات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - تحظى انتخابات الرئاسة الأمريكية بمُتابعة عالمية كُل 4 سنوات، ويبدو أن ما يحدث في الانتخابات النصفية، بعد عامين من بدء ولاية الرئيس بايدن، يُمكن أن يُؤثر على مُستقبل الولايات المتحدة، وستكون الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي الـ 60، والمُقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وفي هذا السياق، يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخوض الفحص الطبي الروتيني، وهو الثاني له مُنذ توليه رئاسة البلاد عام 2021.

ووفقًا لـ "سكاي نيوز"، سيتم نشر مُلخص عن حالة بايدن، بقلم طبيبه، الدكتور كيفين أوكونور، لعامة الشعب، فيما يُمكن أن يكون لحظة رئيسية في تحديد ما إذا كان الرئيس، البالغ من العُمر 80 عامًا، سيسعى لإعادة الترشح للرئاسة في عام 2024.

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وكان بايدن قد حطم الرقم القياسي حين أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة، في يناير 2021، بعُمر 78 عامًا.

وفقًا للطبيب الرئاسي، نشرت مُلاحظات دقيقة حول صحة بايدن، وقبلها صحة الرئيس دونالد ترامب.

مُقارنة بين صحة بايدن وصحة الرئيس السابق دونالد ترامب:

جو بايدن:

التقرير أظهر أن بايدن طوله 180 سم ووزنه 83 كغ، وأشار الطبيب أوكونور إلى أن الرئيس "يُعاني من زيادة وتيرة وشدة" تطهير الحلق "والسعال" أثناء الخطاب العام، كما قال الطبيب إن أسلوب بايدن في المشي كان "أكثر صلابة بشكل ملحوظ وأقل سلاسة مما كان عليه قبل عام أو نحو ذلك".



وأكد أوكونور أن بايدن يتناول أدوية للمساعدة في إدارة الرجفان الأذيني غير

الصمامي، وهي حالة قلبية يُمكن أن تسبب السكتات الدماغية، إلى جانب فرط شحميات الدم، الناجم عن احتواء الدم على الكثير من الدهون، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يُؤدي إلى تسرب حمض المعدة.



كما أكد أن بايدن يتلقى العلاج من الحساسية الموسمية التي عانى منها طيلة حياته.

دونالد ترامب:

التقرير أظهر أن ترامب طوله 190 سم ووزنه 110 كغ، وأكمل أكثر من ساعتين من الاختبارات الجسدية في مركز والتر ريد في نوفمبر 2019.



وأكد المُلخص الطبي أن ترامب كان يتناول هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مُثير للجدل يعتقد الرئيس أنه ساعد في مكافحة كورونا، على الرغم من رفض الخبراء الطبيين هذا الادعاء.



وقالت الوثيقة إن ترامب كان يتعاطى العقار "بالتشاور مع أعضاء فريق الرعاية المُناسبين له" ولم يتعرض لأي آثار جانبية ضارة.



وفي عام 2018، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب كان يُعاني من شكل شائع من أمراض القلب.

وفي وقت سابق، كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن من تنقلاته الانتخابية قبل المعركة المصيرية.