كلمات بريئة لطفلة بعد 40 ساعة تحت الأنقاض "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة سورية تبلغ 9 سنوات، تشكر طبيبها؛ لانقاض حياتها، في مشهد تدمع له العين على براءة الطفلة، وتسمكها بالشخص الذي انقذ حياتها، خوفا من أن تصبح وحيدة تحت الأنقاض مرة اخري.

وعبرت الطفلة عن امتنانها بكلمات رقيقة للطبيب قائلة: "انت أكيد رح تروح على الجنة لأن الله هداك وجيت ما بعرف من شو اسمها عالجتني وحبيتنا وما تكبرت علينا".

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وأضافت الطفلة "عمو إذا أنا رحت على النار الله لا يقدر، وانت على الجنة قلن يصيحولي" أو يرسلون لي.



وقال الطبيب عن كلمات الطفلة شمس وهو متأثر ومدمع العينين،

أن الطفلة تم إنقاذها بعد 40 ساعة من تحت الأنقاض.

ذكري الزلزال يسبب ألم للعالم

وفي وقت سابق ضرب زلزال مميت جنوب تركيا وشمال سوريا، أجزاء واسعة من فجر الاثنين 6 فبراير، مآسي مروعة لعل أبرزها حتى الآن تتعلق بالأطفال اليتامى الذين فقدوا ذويهم وأفرادا آخرين.



وعانت سوريا من آثار 12 عاماً من الحرب أضيف إليها تداعيات الزلزال الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى شمال البلاد وغربه.