الاتحاد الأوروبي يخوض معركة دبلوماسية في المجتمع الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في أوكرانيا، "معركة دبلوماسية في المجتمع الدولي" لكسب الجنوب العالمي، هكذا صرح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مُؤكدًا أن دول الجنوب العالمي لم تنس أن موسكو ساعدتها في التحرر من الاستعمار الأوروبي، مُبررًا رفض الكثير من الدول دعم الغرب في الصراع الأوكراني.

واعترف ميشيل لصحيفة ليبراشيون، : أن "العديد من هذه الدول ما زالت تذكر أن موسكو هي التي ساعدتها على التحرر من المستعمرين الأوروبيين". وأضاف: في المقابل، لم ينسوا أننا تصرفنا بشكل أحادي في العراق وليبيا. ومن هذه الزاوية ينظرون إلى الصراع الأوكراني".

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لكن ميشيل خلال المقابلة كرر دعمه للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قائلا: "أنا إيجابي للغاية بشأن اقتراح إستونيا الداعي لتعبئة المجهود الدفاعي الأوروبي ما

يعني طلب وشراء وإنتاج الذخيرة بشكل مشترك". وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أنه "يعتزم تقديم مقترحات عملية في هذا الصدد خلال قمة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 23 مارس.

خلال المناقشات التي جرت في جلسة البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، اعترف رئيس دائرة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العديد من دول العالم لا تدعم موقف الغرب في الصراع في أوكرانيا. مشيرا إلى أن قادة هذه الدول يرون أن العقوبات الغربية ضد روسيا هي السبب وراء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.