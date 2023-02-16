أمريكا وشركاؤها يعتزمون توسيع العقوبات على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تعتزم الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة السبعة، توسيع العقوبات على روسيا، وذلك من خلال فرضها على توريدات التقنيات لموسكو هذا الشهر، حسبما أفادت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، تعليقا على إمكانية توسيع العقوبات ضد روسيا: "أعتقد أنه في 24 فبراير تقريبا سترون حزمة كبيرة جديدة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة ومن جانب شركائنا في مجموعة السبعة".

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وأضافت أن "العقوبات سيتم تعزيزها

وتوسيعها في بعض المجالات، التي كنا ناشطين فيها في وقت سابق، وخصوصا في ما يتعلق بالحد من توريدات التقنيات للصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك المعدات العالية التكنولوجيا".

وأكدت أن القيود ستطال الجهات التي تساعد السلطات الروسية في ما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتحايل على العقوبات المفروضة سابقا.