المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل العقوبات الجديدة ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، من بينها الصين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، عقوبات على موسكو أو وسعتها بصورة كبيرة لتشمل فلاديمير بوتين وأعضاء آخرين في الحكومة.

وفي هذا السياق، أعلنت المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ديتي جول يورجنسن، أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لا تشمل الطاقة النووية.

وقالت يورجنسن خلال جلسة استماع للجنة الطاقة "قدمنا الحزمة العاشرة من العقوبات أمس، وهي لا تشمل الطاقة النووية.

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قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الأربعاء، مقترحات تتعلق بالحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي من المتوقع أن تشمل الإلكترونيات والآليات الخاصة، وقطع الغيار والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وذكرت يورجنسن في وقت سابق خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقليل الاعتماد على إمدادات اليورانيوم الروسية، بعدة

طرق بما في ذلك من خلال ضغوط العقوبات أيضا.

وقالت في هذا الصدد: "هناك قلق كبير بشأن الاعتماد الكبير على اليورانيوم الروسي، وهذه مشكلة عالمية، يجب أن نعمل على حلها معا". وفقا لها: "لأسباب تاريخية، هناك خمس أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على "روس آتوم" للحصول على الدعم الفني وإمدادات الوقود النووي.. لذلك، فإن أولويتنا هي تقليل هذا الاعتماد".

وقالت إن "أموال الحلفاء يجب ألا تذهب إلى روس آتوم" .. "من الضروري تنويع سلاسل امدادات الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على روسيا والصين".