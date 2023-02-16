تركيا تعتقل أحد المقاولين أثناء هروبه للخارج

ياسر رشاد - القاهرة - تُظهر مقاطع فيديو التقطت قبل وبعد الزلازل الذي ضرب تركيا، حجم الدمار في هاتاي، جنوبي البلاد، ويوجد فارق زمني مدته 5 سنوات بين الصور، وفي هذا السياق، أوقفت فرق قيادة خفر السواحل التركية، مقاول بناء أثناء هروبه إلى الخارج على متن قارب، بعد أن صدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب المباني المدمرة في كهرمان مرعش.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، فإن فرق قيادة خفر السواحل اتخذت إجراءات بعد أن ذكرت إدارة شرطة مقاطعة موغلا أن المقاول، الذي كان متعاقدا في منطقة كهرمان مرعش وحصل على مذكرة توقيف من قبل محكمة السلام الجنائية الأولى في كهرمان مرعش، وهو يحاول الهروب من البلاد عن طريق البحر.

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وأضافت:"تم احتجازه أثناء عمليات المراقبة التي تم إجراؤها على قارب من نوع

كاتاماران، وتم تسليمه إلى مديرية أمن محافظة موغلا، إلى كهرمان مرعش".

وأفادت قناة "تي آر تي" سابقا بأن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول، مقاول بناء مجمع سكني في مدينة غازي عنتاب انهار خلال الزلزال.

وقد أصدرت النيابة العامة في ولاية ملاطيا بجنوب تركيا، أمرا باعتقال 31 شخصا فيما يتعلق بالتحقيق في انهيار المباني التي دمرها الزلزال.

وصدرت أوامر الاعتقال هذه بحق أشخاص على صلة بمقاولين ظهر لدى المحققين الاشتباه بتورطهم في المخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات للقبض عليه، حسب وسائل إعلام تركية.