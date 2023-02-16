شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق ملتقى توظيفى للشباب ويوزع كراتين غذائية وبطاطين لغير القادرين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة

نظمت أمانات القاهرة الجديدة بأقسامها الثلاثة، الملتقي التوظيفي الاول بمشاركة 41 شركة في مختلف التخصصات، وقد تقدم عدد كبير من شباب القاهرة الجديدة للحصول علي الوظيفة المناسبة في الشركات المشاركة في الملتقي، وشارك في الملتقي المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالقاهرة الجديدة بأقسامها الثلاث، وقد ابدي الشباب فرحتهم بالملتقى التوظيفي مطالبين بانعقاده علي فترات حتي يتمكن الشباب من الحصول علي فرص العمل.

كما قامت أمانة مصر الجديدة، بتوزيع عدد كبير من الكتب الخارجية، في المراحل الدراسية المختلفة، علي عدد من الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، بشياخة منشية البكري، وفقاً لكشوف تم إعدادهاً مسبقاً لضمان وصول الكتب الخارجية للطلاب والطالبات المستحقة، حيث تم توزيع 200 شنطة علي الأسر من خلال فرق شباب الحزب، وسط فرحة الأسر معربين عن سعادتهم بتلك الفعالية.

وفي محافظة الجيزة

أطلقت أمانة مركز أوسيم، المرحلة الثانية من مبادرة "شتاء دافىء" لخدمة أهالي قرى المركز من الفئات الأكثر احتياجًا والتي من خلالها تم توزيع أغطية الشتاء على الأهالي الأشد احتياجاً بقرى برطس وصيدا والكوم الأحمر وزاوية ثابت.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، بالمركز الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي قرى المركز، حيث تم الدفع بسيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيت زيتون وزيوت نباتية واللحوم المجمدة تخفيفًا أهالي مدينة البدرشين.

كما بدأت أمانة قسم العمرانية، في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الموسعة التي تستهدف توزيع أشجار الزينة والمثمرة في معظم مناطق الحي حرصًا على نشر الثقافة البيئية النظيفة لما لها من إيجابي على صحة المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض.

كما أطلقت أمانة قسم إمبابة، أولى الدورات المجانية للغة الإنجليزية التي تنظمها أمانة الحزب لمدة شهر كامل بواقع محاضرة أسبوعيًا وذلك بحضور كثيف لشباب وفتيات إمبابة المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.

كما استكملت أمانة قسم الوراق، مبادرة لتجميل ودعم المدارس تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث قامت قامت الوحدة الحزبية بطناش بعمل براويز خشبية وأسلاك مانعة للحشرات بالمعهد الأزهري لحماية الأطفال.

وفي محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مركز باريس، قافلة طبية مجانية، تضمنت الكشف في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، ووقعت الكشف الطبي بإجمالي 55 حالة من مواطني قرية " عدن" والقرى القريبة منها.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، ورشة عمل لطالبات مدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة الخارجة عن طرق الاستفادة واستغلال المخلفات المنزلية في إنتاج منتجات "هاند_ميد" وإكسسوارات.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية وصحية في مدرسة الشوش الإبتدائية، عن العناية بالفم والأسنان.

وفي محافظة المنوفية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة" بين مدارس المرحلة الثانوية، وشارك فيها 11 مدرسة ممثلة لكل مركز بإجمالي 55 طالبًا من كافة مراكز المحافظة، وشهدت المسابقة منافسات قوية بين الفرق المشاركة وأسفرت نتائجها عن فوز مدرسة الشهيد مصطفى سلامة بشنشور بالمركز الأول وجاءت مدرسة الشهيد طيار محمود عزت بسرس الليان في المركز الثاني، وأما مدرسة التربية الإسلامية الخاصة بشبين الكوم حصدت المركز الثالث، وختاما جاءت مدرسة الشهيد أحمد عبد النبي عطوة باسطنها مركز الباجور في المركز الرابع.

وفي محافظة المنيا

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، في المراحل التعمليةية الثلاثة "إبتدائي، اعدادي، ثانوي"، ، وشهدت منافسات قوية بين أربعة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم في المراكز، عن فوز مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية بديرمواس، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة أسعد الإعدادية بدير مواس، وفي المرحلة الثانوية فوز مدرسة ملوي الثانوية بنين ببندر ملوي.

وفي محافظة مطروح،

قامت أمانة مركز الضبعة، بتوزيع عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، في نطاق قري وتجمعات وأحياء المركز، وذلك وفقاً لكشوف تم إعدادها مسبقاً لضمان وصولها للمستحقين.

كما عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة الإجتماعية بمركز مطروح، ندوة توعوية تحت عنوان "التعامل النفسي السليم مع الأطفال ذوى الهمم"، والتأكيد علي الاهتمام بذوي الهمم وإطلاق خطة تدريبية وتثقيفية تخص التعامل النفسى مع هذه الفئة الهدف منها التطوير وفهم العلوم الصحية السليمة فى التعامل النفسى معهم تسهم فى تنشأة وتناغم هذه الفئة مع اقرانهم والمجتمع .

كما استأنفت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مراكز المحافظة والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، في المراحل التعليمية "إبتدائي، إعدادي"، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي، فوز مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، ومدرسة السبوخة بنات الإبتدائية.

وفي محافظة الأقصر

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "أوائل الطلبة" في المرحلة الأولي من المسابقة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى بندر الأقصر، في مدرسة السلام الخاصة عربي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وفازت كلا من المدرسة الثانوية العسكرية، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة السلام الخاصة عربي، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإبتدائية، ومدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية، ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية، وتم منح الطلاب الفائزين جوائز مالية.

وفي محافظة كفر الشيخ

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنفيذ الدورة التدريبية التثقيفية لأمانة المحافظة، لإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية، في إطار تكليفات الأمانة المركزية، وتحدث المحاضرون عن مهارات العرض والتقديم والقدرات التى تمكن الفرد من التفاعل مع الآخرين ونقل الأفكار بوضوح، كما تحدث المحاضرون حول مهارات التواصل والاتصال الفعال بالنسبة لأعضاء الحزب والتفاوض وأساليبه ومعوقاته، وتحدثوا أيضا عن مهارات التفاوض والاقناع والثقة بالنفس والقدرة على تكييف نمط التواصل مع الأخرين.

وفي محافظة الإسماعيلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مراكز المحافظة، في المرحلة الإبتدائية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي فوز مدرستي مجمع فاطمة الزهراء وأبو صوير المشتركة بالمرحلة الإبتدائية علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الدقهلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، بين مختلف مراكز المحافظة حيث شارك عدد 4 مدارس باجمالى عدد 36 طالب وطالبة، وشهدت منافسات قوية وندية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج التصفيات على مستوى المحافظة عن فوز مدرسة السنبلاوين الثانوية.

كما واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، البرنامج التدريبي لأمانات المراكز والأقسام، وتأهيل الكوادر الحزبية لأعضاء مركز ومدينة السنبلاوين، في إطار تكليفات الأمانة المركزية، وتناول اللقاء: التعريف بالحزب، ورؤيته وأهدافه، وأماناته واختصاصاتها، والخريطة الحزبية، وإدارة الأزمات، والسلوك والالتزام الحزبي، ومهارة الاتصال والعرض الفعال.

وفي محافظة الغربية

اختتمت أمانة الثقافة والفنون بقسم أول طنطا، فاعليات المنحة التدريبية المجانية حول مهارات البحث العلمى والتدريب، وتناولت عدة عناصر مراحل العملية التدريبية، مرحلة ما قبل التدريب، مرحلة التدريب، مرحلة مابعد التدريب، مهارات العرض الفعال، مهارات ومواصفات المدرب المحترف، أنماط المتدربين والتعامل مع كل نمط، أنماط المدربين، تقييم التدريب، وفى ختام فاعليات الدورة التدريبية تم تكريم المتدربين المتميزين والمشاركين خلال فاعليات المنحة التدريبية لمهارات البحث العلمى والتدريب.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز المحلة، قافلة طبية شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية ميت السراج، وشهدت إقبالاً كثيفاً بين المواطنين، وشملت تخصصات مختلفة.

وفي محافظة الفيوم

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، فى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، للمرحلة الإبتدائية بمشاركة 7 إدارات تعليميه على مستوى المحافظة، بمشاركة 56 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة فاطمه الزهراء الإبتدائية بإدارة سنورس بالمركز الأول، ومدرسة المستقبل الخاصة الإبتدائية بالمركز الثاني.

وفي محافظة البحيرة

أقامت أمانة مركز إدكو، معرضاً لبيع الملابس والأحذية والسجاد والمفروشات والأدوات المنزلية والمدرسية والأنتيكات والطرح ومستحضرات التجميل والعطور، وذلك بأسعار مخفضة، بمقر نادي المعلمين وبأرض مدرسة إدكو الإعدادية بنات، وشهد المعرض إقبالاً تاريخيًا وغير مسبوق من آهالينا بمركز إدكو ومن القرى والعزب المجاورة والتابعة له، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بمركز البدراي، ندوتها تحت عنوان "الترشيد فى استهلاك الطعام وطرق الاستفادة من بواقي الطعام"، فى مركز رعاية الأسرة، وتناولت الندوة دعوة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للتخفيف من حدة هدر الطعام وفقدانه عبر اتباع خطوات بسيطة من بينها تحويل فضلات الطعام إلى سماد عضوي بدلاً من التخلص منه.

كما عقدت أمانة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإنترنت وأمن المعلومات" بمقر الحزب، وتناولت الوسائل التي من شأنها حماية المعلومات والأجهزة خلال التعامل مع البيانات، وكيفية حماية الحسابات الشخصية من الاختراق، وحرص المحاضر خلال ندوته على نشر الوعي عن أمن المعلومات وعملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، والتي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الهامة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال أو المعلومات أو تنفيذ عمليات تخريبية أخرى يستهدف المخترق منها الوصول إلى جرائمه".

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم محرم بك فاعلية لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا، بمناطق الدريسة، والغيط الصعيدي، وأمبروزو، والمساكن، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأعضاء هيئة مكتب النائب.

كما واصلت أمانة قسم الجمرك في توزيع عدد من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارص، ضمن مبادرة " شتاء دافئ"، وذلك بالوحدات الحزبية وحدة البلقطرية، وقبو الملاح، وحدة ابوشوشة، وسوق السمك؛ من أجل التيسير على أهالى الدائرة، وفي سياق أخر، نظمت أمانة المشروعات الصغيرة بالقسم، ندوة بعنوان "كيفية إصدار التراخيص لكافة الأنشطة داخل المناطق السكنية"، وذلك في إطار دور جهاز تنمية المشروعات والخدمات التى يقدمها للشباب.

وفي محافظة شمال سيناء

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في المرحلة النهائية، لليوم الثالث على التوالي، حيث شاركت 6 إدارت تعليمية على مستوى المحافظة كل إدارة بثلاث مراحل تعليمية، والتي أسفرت نتائج المسابقة اليوم بفوز مدرسة النصر الإبتدائية بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرسة الإعدادية بنات بالمركز الأول، وإرجاء تحديد الفائز في المرحلة الثانوية بين إدارتي العريش وبئر العبد، اليوم، حتي موعد عقد احتفالية لتكريم الفائزين بحضور الوزير محافظ شمال سيناء وقيادات الحزب ورموز المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وفي محافظة السويس

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، الصالون الثقافي الخامس، لوضع رؤية كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتى أصبحت تمثل تحدى حقيقى يجب أن يشارك الجميع في وضع حلول عملية له لمساندة الدولة المصرية، وفى نهاية الصالون الثقافي تم طرح العديد من المقترحات والتوصيات للعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

كما اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة،ـ التصفيات النهائية من مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، بعد انتهاء التصفيات النهائية للمرحلة الإبتدائية وأسفرت عن فوز مدرسة أمون بورتوفيق، وفوز مدرسة معاذ بن جبل للمرحلة الإعدادية، وشهدت المرحلة الثانوية منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة، وانتهت بفوز مدرسة الجهاد الخاصة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة جنوب سيناء

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنخسته الثانية، للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي"، حيث شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب، وأسفرت النتائج عن فوز كل من مدرسة رفاعه الطهطاوي الإبتدائية طور سيناء، ومدرسة أبورديس الإعدادية بمدينة أبورديس، ومدرسة الزهور الثانوية بنات مدينة طور سيناء.

وفي محافظة دمياط

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في موسمها الثاني بين العشر إدارات التعليمية بالمحافظة، للمراحل التعليمية الثلاثة "إبتدائى، إعدادي، ثانوي"، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة الإمام محمد عبد الإبتدائية إدارة دمياط، وفوز مدرسة النيل الإعدادية إدارة دمياط، وفوز مدرسة كفر سعد الثانوية إدارة كفر سعد.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.