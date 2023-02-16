شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم مدافع اياكس إلى مانشستر يونايتد؟ طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل الإستعداد إلى البطولات القادمة.

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع يوريان تيمبر

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع يوريان تيمبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع يوريان تيمبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اياكس أمستردام في أسرع وقت ممكن.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.