شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من خطف موهبة الدوري الإيطالي..تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل الإستعداد إلى البطولات القادمة.

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي في أسرع وقت ممكن.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.