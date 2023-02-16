شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام على أعتاب مانشستر يونايتد في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق الأول لكرة القدم من أجل الإستعداد إلى البطولات القادمة.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بيلينجهام

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند بيلينجهام في أسرع وقت ممكن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.