انت الان تتابع خبر "موقعة اليوم".. القوة الضاربة تحكم تشكيل برشلونة ويونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة خلف ريال سوسيداد.

أما برشلونة شارك في الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:



تير شتيجن - كوندي - أراوخو - ألونسو - ألبا - بيدري - دي يونج - كيسي - جافي - رافينيا - ليفاندوفسكي

وتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة، بينا وتيناس وفاتي وتوريس وكريستينسن وروبيرتو وجارسيا وبالدي وكاسادو وتوري وألاركون.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

دي خيا - مالاسيا - شاو - فاران - وان بيساكا - فريد - كاسيميرو - راشفورد - فيرنانديز - سانشو - فيجهورست

وجلس على دكة بدلاء المانيو، هيتون وبوتلاند وليندلوف وماجواير ودالوت وبيليستري وإيلانجا وجارناتشو وإقبال وماينو.