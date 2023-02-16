انت الان تتابع خبر "موقعة اليوم".. القوة الضاربة تحكم تشكيل برشلونة ويونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة خلف ريال سوسيداد.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - كوندي - أراوخو - ألونسو - ألبا - بيدري - دي يونج - كيسي - جافي - رافينيا - ليفاندوفسكي
أما برشلونة شارك في الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري الأبطال.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
تير شتيجن - كوندي - أراوخو - ألونسو - ألبا - بيدري - دي يونج - كيسي - جافي - رافينيا - ليفاندوفسكي
وتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة، بينا وتيناس وفاتي وتوريس وكريستينسن وروبيرتو وجارسيا وبالدي وكاسادو وتوري وألاركون.
فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
دي خيا - مالاسيا - شاو - فاران - وان بيساكا - فريد - كاسيميرو - راشفورد - فيرنانديز - سانشو - فيجهورست
وجلس على دكة بدلاء المانيو، هيتون وبوتلاند وليندلوف وماجواير ودالوت وبيليستري وإيلانجا وجارناتشو وإقبال وماينو.