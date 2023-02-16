شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": ملف الباعة الجائلين يتطلب تضافر الجهود وتوفير الحل البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد إسماعيل، بشأن

الأول: إعادة تخطيط واستغلال الجزيرة الوسطى بمنتصف طريق عزبة سكينة وكذا أسفل كوبري أبيس، والاستفادة من المساحات المتعدى عليها من البلطجية والباعة الجائلين، وذلك بهدف إقامة مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أهالي العزبة والعزب والمناطق المجاورة، وتتمثل تلك المشروعات في إقامة سوق ومحلات للشباب بداية من شارع 4 وحتى شارع 9، وإنشاء سجل مدني ومكتب بريد حيث إن مساحة مكتب البريد الموجود صغيرة جدا ولا يتناسب مع الكثافة السكانية بالمنطقة، أو حديقة عامة ترفيهية بداية من شارع (9) وحتى شارع (13)، وإنشاء دار مناسبات أو أي مشروع ذات نفع عام أسفل كوبري أبيس بدلا من الاستغلال الشخصي للمنطقة من أصحاب الورش والمقاهي كجراجات للسيارات.

الثاني: إعادة تشغيل خط الأتوبيس رقم (202) والذي يخدم مجمع الكليات، ومحطة مصر والصالحية، وذلك لتخفيف المعاناة عن أهالينا سواء من الطلبة والموظفين.

الثالث: تأخر إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الموظفين، وسكينة - محافظة الإسكندرية على خط قطار أبيس مع العلم بأن وزارة التنمية المحلية قامت بتخصيص 8 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية في العام المالي السابق وموافقة وزير النقل على إعفاء الكوبري من مصاريف تهدئة القطار بأماكن تنفيذ الأعمال وقيام جهاز مشروعات الساحل الشمالي بتنفيذ أعمال الجسات منذ عدة أشهر وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، وهذا التأخر قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة الإنشاء.

وعقب أحمد حبيب رئيس حى شرق، فيما يخص الجزيرة الوسطى تقع أعلى مصرف مغطى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين الحمامي، بشأن معاناة المواطنين بمنطقة الطابية - شرق محافظة الإسكندرية - من تهالك الطريق المؤدي إليها وضرورة العمل على رفع كفاءته وتأهيله حيث يُعد هذا الطريق شبه منهار تماماً، الأمر الذي يؤثر على تنقلات المواطنين وحياتهم بشكل عام وخاصة خلال مواسم الأمطار.

وعلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انه فيما يخص طلب الإحاطة بشأن الجزيرة الوسطى، المحافظة على أتم استعداد فى حال وجود مستثمر ، متسائلا عن موقف التقرير الهندسي للجزيرة.

وفيما يخص طلب الإحاطة بشأن الأتوبيس الوزارة لن تتوانى فى تشغيل أتوبيس، لافتا إلى أن المحافظة تمد يدها بشأن ملف الباعة الجائلين على أن يكون هناك أماكن بديلة حضارية.

وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الملف لإعلاء المصلحة العامة خاصة فى الشوراع التى يتم تطويرها وتجديدها وتشهد أعمال توسعة لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، مؤكدا أن المسئولية تشاركية.

وعقب المحافظ قائلا:" محطة مصر نموذج تكلفت 339 مليون جنيه وأصبحت نموذج يحتذى به بشأن الباعة الجائلين، لافتا إلى أن المحافظة ستبدأ فى إنشاء كوبرى المشاة الخاص بطلب الإحاطة المقدم من النائب محند إسماعيل".

وأوصت اللجنة، سرعة إنشاء المنطقة الصناعية التى تعهدت بها الحكومة إبان فترة إخلاء المواطنين وعلى المحافظ التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ التوصية، بشات طلب الإحاطة الخاص بتضرر المئات من الأسر بمنطقتي (نجع الألومنيوم، ونجع أسو) بمنطقة مينا البصل من عدم استلامهم للمساكن والمحلات البديلة بعد ما قامت المحافظة بإزالة المنطقتين، وذلك منذ أكثر من عام، فضلاً عن قيامهم بالتقدم بالعديد من التظلمات والتي لم يتم البت فيها حتى الآن.