شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تلتقي مستثمرين بطابا.. ودعوات للوصول لـ30 مليون سائح سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة بمجلس برئاسة النائبة نورا علي، لقاءً مفتوحًا مع مستثمرى نويبع وطابا، واتحاد المستثمرين.

جاء ذلك على هامش زيارة اللجنة لمدينة طابا مساء اليوم الخميس، بحضور سكرتير عام المحافظة، ورئيس المدينة.

وشهد بداية اللقاء تأكيد نورا علي، ضرورة الحوار للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتعزيز خطوات الدولة نحو زيادة معدلات الوصول.

وأوضحت أن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا تتطلب تطوير المنتج وتنويعه والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بمناطق جديدة.

واستمعت اللجنة لشكاوي ومطالب المستثمرين والتي شملت، الحديث حول ضرورة جدولة الديون، ودعم الفنادق المتعثرة، وتقديم حزم دعم إضافية تساعد الفنادق على الاستمرارية والنهوض.

كما أكد نواب اللجنة على أهمية دور القطاع الخاص كونه جزء رئيسي في النهوض بالسياحة، وتحمل الكثير من الأزمات وظل صامدًا بجانب الدولة.

ويذكر أن وفدًا برلمانيًا من لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا علي يزور محافظة جنوب سيناء في زيارة رسمية تستمر حتى السبت القادم.