أول تعليق من بيلاروسيا على انضمام فنلندا والسويد المُحتمل للناتو

ياسر رشاد - القاهرة - لن يغير انضمام فنلندا والسويد (وإن تم) إلى حلف "الناتو"، ميزان القوى في أوروبا ولن يشكل تهديدًا خطيرًا على روسيا، هكذا صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال لوكاشينكو "ماذا سيتغير؟ لا شيء.. إنهم لا يشكلون أي خطر.. ربما سيكون هناك تهديد من الناتو لروسيا من أراضي فنلنداـ لذلك سيكون هناك (على حدود روسيا وفنلندا) فيلقان من الجيش الروسي، على الرغم من أنني أعتقد أن واحدا يكفي، وسيكونان مسلحين بأحدث الأسلحة التي لم تستخدم في أوكرانيا".

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وشدد لوكاشينكو على أنه لا يعتبر شن هجوم على روسيا من قبل فنلندا نفسها ممكنا، لأن هلسنكي لن ترسل جيشها كوقود مدافع،

إلى روسيا.

وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف.

وفي البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن في 29 يونيو، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى "الناتو" من قبل دولتين فقط من أصل 30، وهما هنغاريا وتركيا.