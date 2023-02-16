إيطاليا تعتزم دعم أوكرانيا بمُعدات حماية

ياسر رشاد - القاهرة - العلاقات الثنائية بين إيطاليا وأوكرانيا تكتسب أهمية حاسمة في تحقيق الأمن وتنفيذ أنشطة التعاون في جميع القطاعات، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، أن كييف تقدمت لبلاده بطلبات للمساعدة من بينها معدات للحماية من الإشعاعات النووية والهجمات البيولوجية.



وقال كروزيتّو خلال جلسة استماع مشتركة، اليوم الخميس، أمام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين: "لقد أقررنا مرسوم المساعدة السادس لأوكرانيا ووصلتنا طلبات محددة للغاية في الأيام الأخيرة. هناك دائمًا حديث عن الأسلحة، ولكن وصلت طلبات الحصول على معدات الحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية (Nbc)، وهذا خبر أقل إثارة لفضول الإعلام مقارنة بالدبابات".

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وأضاف: "من المحتمل أن نمنحهم إياها، إلى جانب المساعدة المدنية والمولدات الكهربائية والبطانيات"، وفقًا لوكالة الأنباء

الإيطالية (آكي)".

من ناحية أخرى، وقعت في مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات جديدة مساء السبت بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على حبس الناشط ألفريدو كوسبيتو المتهم بالتطرف.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المظاهرة شارك فيها نحو 400 من الفوضويين، الذين تصرفوا بشكل عنيف أثناء الاحتجاج، حيث حطموا عددا من الواجهات الزجاجية في الشوارع، وألحقوا أضرارا بالسيارات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالمفرقعات والقناني والحجارة وقنابل الدخان.

وألقت الشرطة القبض على 11 شخصًا وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من عناصر الشرطة.