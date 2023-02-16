وزير دفاع أمريكا يكشف مفاجأة تقلب موازين الحرب الروسية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن اليوم الخميس عن مفاجأة سوف تقلب موازين الحرب الروسية – الأوكرانية لصالح الأخيرة.

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وقال أوستن، أن واشنطن لديها خطة لجعل الأمور تصب في مصلحة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على سرعة إرسال المعدات إلى أوكرانيا وتدريب الجنود.

وأضاف خلال لقاء مع وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور في تالين أن روسيا مستمرة في التعبئة للحرب بأوكرانيا، مشددا على التزام الولايات المتحدة بضمان سيادة وحرية دول البلطيق.

وأكمل أوستن "الناتو يزيد من إمكاناته في مجال الردع ويزيد من مستوى الدفاع في الجزء الشرقي من الحلف، كما تعزز الولايات المتحدة وجودها على الجانب الشرقي من الحلف وستحافظ على وجودها المستقر في دول البلطيق.

وأضاف إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بحرية وسيادة حلفائنا في

بحر البلطيق، ونحن متحدون معكم في مجال الردع والحماية من أي تهديد لأمننا المشترك.

وقبل الذكرى السنوية لانطلاق حرب أوكرانيا، اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن المعركة ستطول، وعلى الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

وقال :يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

وأضاف:الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

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