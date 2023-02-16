أوكرانيا تنجح في التصدي لمناطيد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أوكرانيا عن إسقاطها عددًا من "المناطيد" التي أرسلتها روسيا لإمتحان أنظمة دفاعها الجوية الموجودة في كييف، حيث تم إنطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية.

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أكددت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية، أنه تم رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف وهذا وفق المعلومات الأولية، مضيفه:"إنها تتكون من مناطيد تتحرك تحت تأثير الرياح"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأوضحت: "من الممكن أن تكون هذة الأجسام تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدات التجسس، مشيرة أن بعض المناطيد أسقطت.

وبسبب وجود هذة الأجسام الطائرة، تم إنطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوي في العاصمة الأوكرانية، وهذا عادة ما يحدث عند إقتراب الصواريخ.

وأضافت الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف، أن السلطات ستجمع حطام هذة الأجسام الطائرة لتقوم بتحليلها للاشتباه بأن روسيا هي من أرسلتها لتحديد موقعها وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، قدّر سلاح الجو الأوكراني بأن الروس كانوا يحاولون دفع القوات الأوكرانية إلى "إهدار مواردها، بما في ذلك صواريخ المضادات الجوية، على هذه

الأجسام التي لا تكلّف شيئا تقريبا".وقال متحدث باسم القوات الجوية إنه "عبارة عن منطاد عادي مملوء بالغاز وفيه عاكس ورادار متّصلان بخيط".بيّن المتحدث "لكنه لا يزال هدفا جويا وأنظمة الدفاع الجوي مجبرة على الرد".



لم تعلّق موسكو على هذه التصريحات.

منذ بدء الحرب قبل عام تقريبا، أفادت السلطات الأوكرانية مرارا عن انحراف مناطيد روسية إلى مجالها الجوي.

وأغلقت مولدوفا المجاورة الثلاثاء مجالها الجوي مؤقتا بسبب وجود "جسم طائر يشبه منطاد الطقس"، وسط توترات متصاعدة مع موسكو.

وتستحوذ المناطيد المستخدمة لأهداف تجسسية، على اهتمام خاص منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في بداية فبراير أنها وأسقطت منطادا صينيا مزوّد بمعدات مراقبة، غير أن بكين تنفي الاتهامات بالتجسس.

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