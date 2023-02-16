إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 673.3 مليون حالة

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إلى أكثر من 673.3 مليون حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أظهرت بيانات مجمعة، اليوم الجمعة.

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وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 673 مليونا و349 ألفا و772.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و856 ألفا و440.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات والوفيات جراء كوفيد 19 في أنحاء

العالم تراجعت بنسبة 92% و47% على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة.

جاء هذا في التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية بشأن وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة: «على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة (16 يناير إلى 12 فبراير)، وهو تراجع بنسبة 92% و47% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة».

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