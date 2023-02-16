مقتل وإصابة 14 عنصرا من الجيش العراقي وتنظيم داعش

ياسر رشاد - القاهرة - لقى ما لا يقل عن 14 شخصًا في العراق مصرعهم إزاء هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد، حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا.. انتشال أكثر من 14 جثة عراقية من تحت الأنقاض في تركيا

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 عناصر من الجيش بينهم آمر الفوج الثالث/ مغاوير العمليات (المقدم الركن عمار نعمان)، إصابة آخرين بجروح، فيما قُتل 4 من عناصر داعش"، مضيفا أن القوات الأمنية لا زالت تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في الطارمية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاثة ارهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية، وذلك ضمن العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أعلن جهاز الاستخبارات الوطني العراقي إحباط عملية إرهابية والإطاحة بقيادات لتنظيم "داعش" الإرهابي، تورطوا في عمليات داخل البلاد وخارجها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لجهاز الاستخبارات العراقي، أنه "في عملية استخباراتية نوعية خارج حدود البلاد، تمكّن جهاز المخابرات العراقي من إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، سبق أن تورطوا في ارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه".

وأضاف أنّ "عناصر الجهاز الوطني العراقي نجحوا في تعقب هؤلاء الإرهابيين في أكثر من دولة، حيث تمكنت تلك العناصر من إلقاء

القبض عليهم في إحدى الدول غير المجاورة واقتيادهم داخل العراق".

وأوضح أنّ "عناصر المخابرات العراقية قامت بتسليم القيادات الإرهابية إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل"، في وقت شدد بيان جهاز الاستخبارات العراقية على استمرار العمل "للذود عن أمن العراق وسلامته، من خلال جهد استخباري استباقي نوعي يضمن الأمن ويحقق الاستقرار في ربوع بلدنا".

وقُتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" في غارة جوية للطيران العراقي، استهدفت موقعهم في محافظة ديالى شرقي العراق، وأوضح مصدر أمني أنّ "الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضربة جوية لموقع يختبئ فيه عدد من عناصر داعش الإرهابي، ضمن مقتربات سد حمرين في محافظة ديالى".

يشار إلى أنّ المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، كان قد أعلن في 22 سبتمبر الماضي أنّ عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد بات "قليلاً جداً".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا