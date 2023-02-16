زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، بعض المناطق في كرواتيا إحدى دول البلطيق الواقعة جنوب شرق أوروبا، حسبما أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

مناطق زلازل نشطة في مصر| فيديو

وذكر موقع "فولكينو ديسكفري" المتخصص في الزلازل والبراكين أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات في جزيرة "كرك" في الجزء الشمالي من البلاد.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع اصابات او أضرار في المنشآت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأردنية، أنّ هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت الأردن وسوريا وشعر بها سكان بعض المناطق في لبنان.

وكان مرصد الزلازل الأردني سجل، فجر اليوم، هزة

أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر شمال البحر الميت، وقال رئيس المرصد غسان سويدان، إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:36 صباحا، بعمق 7 كلم شمال البحر الميت، بخط عرض 31.8904 وخط طول 35.4783.

وأكد سويدان أن الهزة الأرضية تعتبر من الزلازل الضعيفة، نادرا ما يتم الشعور بها، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل دائم تسجيل مثل هذه الزلازل نتيجة الحركات الأرضية.

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