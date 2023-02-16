شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تتفقد ميناء طابا.. وتوصية بتحصيل رسوم العبور بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتساءلت النائبة نورا علي، عن خطة تطوير الموقف وموعد الانتهاء منه، ومدى تحديد تعريفة الركوب، وأجاب رئيس مجلس المدنية بأنه تم وضع خطة التطوير، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ومقررًا الانتهاء منه أكتوبر 2023.

كما زارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للمسؤولين عن اجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة، وأوصت النائبة نورا علي بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولين وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.

ويأتي ذلك في ثاني أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي لمحافظة جنوب سيناء.