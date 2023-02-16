شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين بونو على أعتاب مانشستر يونايتد وإشبيلية يضع شروطه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع ياسين بونو



وأكدت تقارير صحفية ان مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ياسين بونو في أسرع وقت ممكن.

ويريد مجلس إدارة نادي إشبيلية مبلغ مالي قدره 45 مليون مليون يورو من أجل الإستغناء عن خدمات لاعب الفريق ياسين بونو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.