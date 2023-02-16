«ذويه من ضحايا الزلزال» .. الأمن يحبط محاولة خطف طفل في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، رجل في محافظة هاتاي أثناء محاولته سرقة طفل من إحدي المستشفيات، حيث استغل الرجل الفوضى الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» أن الرجل البالغ 55 عاماً أقدم علي خطف طفل، ذكر أن ذويه من ضحايا الزلزال، وقدم الرجل نفسه أنه مسؤول في شرطة مدينة سمعان داغ، وطالب بطفل ذاكراً اسمه.

ونشرت الوكالة التركية فيديو، ظهر فيه الرجل وهو ويبدو متوتراً، إلى مكتب الاستقبال في مستشفى ويطلب طفلاً، ثم يعلو الصراخ لطلب النجدة.

وسيطرت السلطات التركية علي الوضع، ولاحظت المستشفي أن بطاقة الشرطة التي قدمها مزورة.

ووجدت الشرطة مع المشتبه به بطاقات شرطة وجيش مزوّرة، بالإضافة إلى كمية من الذهب ومبالغ مالية بالليرة التركية والدولار واليورو تصل قيمتها الإجمالية إلى 6200 دولار.